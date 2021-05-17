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Gündem Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
Gündem

Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı, "mal varlığı değerini aklama" davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenen sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:26:00 - 2021-05-17 18:47:10
Mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 5'i firari, 5'i tutuksuz toplamda 10 sanığın 'mal varlığı değeri aklama' suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik, Kamil Feridun Özkaraman ve Doğa Doğan ile sanık avukatları ve iddianamede malen sorumlu olarak geçen şirketlerin yetkilileri hazır bulundu.

Basın mensupları duruşmaya alınmadı

Yaklaşık 6 saat süren duruşmaya salonun küçük olması gerekçesiyle basın mensupları alınmadı. Kapıları kilitlenen duruşma salonunun önünde güvenlik görevlisi bekledi. Duruşmada savunma yapan sanıkların suçlamaları kabul etmedikleri, avukatlarının ise beraate ilişkin taleplerini dile getirdikleri öğrenildi.

3 sanığa ev hapsi kaldırıldı

Sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, haklarındaki diğer adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Kamil Feridun Özkaraman ve Doğa Doğan hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Yabancı sanıkların yakalama kararı kaldırıldı

Türkiye'de olmadıkları tespit edilen sanıklar Olessia Zoubkova, Levon Termendzhyan ve Jacob Ortell Kıngston'ın hakkındaki yakalama kararlarının kaldırılmasına karar veren mahkeme, savunma ve delillerinin tespiti için ilgili ülke adli makamlarına yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, hakkında yakalama emri bulunan sanık Alptekin Yılmaz'ın hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklanmasına hükmedildi

Sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vekilinin katılma talebini suçtan doğrudan zarar görmediğini gerekçesiyle reddeden mahkeme, malen sorumlu olan şirketlerin kamu davasına katılan, vekillerinin ise katılan vekili olarak kabullerine karar verdi. Mahkeme, ifadesi alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

ABD makamlarına yazı yazılmasına hükmedildi

Mahkeme, sanıklar Jacob Ortell ve Levon Termendzhyan'ın Amerika'da devam eden yargılamalarında mahkeme bilgilerinin tespiti halinde ilgili mahkemelerden dosyanın karara çıkıp kesinleşmiş olması halinde gerekçeli karar ve kesinleşme şerhini içeren mahkeme ilamının istenmesi için Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarına uluslararası adli talimat yazılmasına karar verdi.Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine müzekkere yazılarak sanık Jacob Ortell'in Türkiye'de 2013 yılında yabancı yatırımcı sıfatının olup olmadığı hususunun sorulmasına hükmetti.

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