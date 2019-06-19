Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı! Skandal savunma... Mahkeme, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş'in tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar aldı.

Mahkeme, savunmasının ardından Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski lideri Selahattin Demirtaş, savunmasında AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım'lı skandal bir savunma yaptı. Demirtaş, "Hakkımdaki suçlamalar gerçekten suçsa Binali Bey ile ikimizin aynı sanık sandalyesinde oturmamız lazım. Senin geçen hafta oy uğruna Diyarbakır’da kullandığın Kürdistan kavramını ben 7 yıl öncesinde kullandığım için bak bugün yargılanıyorum. Terörist diye yargılanıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, savunmasının ardından Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 23 Haziran seçimlerinden önce Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik beklenti vardı. Mahkeme verdiği kararla o beklentiyi sonlandırdı.

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