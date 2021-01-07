Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 108 kişi ile birlikte yargılanacak
6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.
Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 108 kişi ile birlikte yargılanacak.