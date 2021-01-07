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Gündem Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
Gündem

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 108 kişi ile birlikte yargılanacak

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:00:00 - 2021-01-07 15:05:31
Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan Kobani İddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.

Karara göre; cezaevinde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 108 kişi ile birlikte yargılanacak.

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