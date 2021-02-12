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Spor Mahkemeden Maradona kararı
Spor

Mahkemeden Maradona kararı

2020'nin Kasım ayında yaşamını yitiren futbolun efsane ismi Diego Maradona'nın telefonlarının incelenmesi için mahkemeden izin çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:39:00 -
Mahkemeden Maradona kararı

Dünya futbolunun simge isimlerinden Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti. Marca'nın haberine göre, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Maradona'nın cep telefonlarının incelenmesi için izin verdi. Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları incelenecek ve soruşturmaya eklenecek.

Maradona'ya yapılan otopside, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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