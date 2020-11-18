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Dünya Mahkemeden Başkan Trump'a kötü haber
Dünya

Mahkemeden Başkan Trump'a kötü haber

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Pennsylvania eyaletinde yapılan oy sayımına ilişkin Başkan Donald Trump'ın ekibinin açtığı dava kaybedildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:38:00 -
Mahkemeden Başkan Trump'a kötü haber

Pennsylvania Yüksek Mahkemesi bugün, Başkan Donald Trump'ın ekibinin Cumhuriyetçi gözlemcilerin "hukuk dışı" bir biçimde Philadelphia kentindeki oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle açtığı davayı görüştü.

Mahkeme, 2'ye karşı 5 oy ile aldığı karar ile gözlemcilerin Philadelphia'da nerede duracaklarına ilişkin kesin bir kural olmadığını ve bu kuralların bölgelerin kendi inisiyatifinde olduğuna hükmetti.

Alınan bu karar ile Trump'ın seçim kampanya ekibi kendileri için büyük önem arz eden bu davayı kaybetmiş oldu.

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.

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