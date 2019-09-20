Mahkemeden Ahmet Davutoğlu kararı HDP'nin 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı iki patlamaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ankara Sincan Batı Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, bazı müşteki yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ‘7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında eski defterler açılırsa birçok insan içine çıkamayacak hale gelir’ açıklaması nedeniyle duruşmada dinlenilmesi talebinde bulundular. Dosyaya katkı sağlamaz Ahmet Davutoğlu’nun duruşmada dinlenmesi talebini ‘dosyayakatkısağlamayacağı’ gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Davanın görülmesine, 15 Kasım’da devam edilecek. İddianameden HDP'nin, 5 Haziran 2015'te, Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği seçim mitingindeki patlamalar sonucu 4 kişi ölmüş, 210 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök ve İçişleri Bakanlığının "arananteröristler" listesinde "kırmızıkategoride" bulunan İlhami Balı hakkında dava açmıştı. İddianamede, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "nitelikliöldürme", "nitelikliöldürmeyeteşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.