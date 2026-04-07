İşgal harekatı başladı: 'Elit teröristler' sahaya indi! CHP'lileri taşladılar CHP'li belediyeye operasyon milyonluk rüşvet ağını ortaya çıkardı Mahkemede yargı mensuplarına ağır hakaret: Yolsuzluk sanığı İmamoğlu haddini aştı! Bir soruşturma daha başlatıldı Hezimet yaşayınca yokuş yapmaya başladı! Trump topu bakın kime attı Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı Buzdolabı Üzerindeki Magnetler Tehlike Saçıyor! ABD'li üst düzey yöneticiler: 'Trump'ın akli dengesi yerinde değil' Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu
CHP'li belediyeye operasyon milyonluk rüşvet ağını ortaya çıkardı
CHP'li belediyeye operasyon milyonluk rüşvet ağını ortaya çıkardı

CHP'li Üsküdar Belediyesi soruşturması kapsamında yapılan operasyonda milyonlarca liralık rüşvet ağı deşifre edildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediyesine yönelik operasyon düzenlenmiş, 20 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Belediye binası içerisinde bulunan ve belediye iştiraki olan "Kent A.Ş. Genel Müdürü (N.A.)' ya yapı ruhsatı ve iskan ruhsatının verildiği birimler olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında bir oda tahsisinin yapıldığı ve ilgilinin oda isimliğinde de ‘başkan yardımcısı' unvanını kullandığı" iddia edilen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Belediyede, yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarıyla yürütülen ve 20 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada ele geçirilen milyonlarca lira balya balya paranın görüntülerine ulaşıldı. Valizlerde ele geçen 4 milyon 500 bin lira paraya el konulurken, bir soğuk cüzdanın da ele geçirildiği, bu miktarın artabileceği ifade ediliyor.

Savcılık "gerçekte sunulmayan bir hizmetin karşılığında görev ve yetkisi bulunmayan Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin paravan olarak kullanılmak suretiyle yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal nitelikte gelir elde edildiğini" açıklamıştı.

CHP’li Umut'un Gaziantep Adliyesi yalanları! Adliyede temizlik operasyonu rahatsız etti
CHP’li Umut'un Gaziantep Adliyesi yalanları! Adliyede temizlik operasyonu rahatsız etti

Gündem

CHP’li Umut'un Gaziantep Adliyesi yalanları! Adliyede temizlik operasyonu rahatsız etti

Yine CHP yine taciz
Yine CHP yine taciz

Gündem

Yine CHP yine taciz

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu

Gündem

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu

Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı

Gündem

Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı

Deli İbo

Ulan yinemi CHP Belediyesi? Demekki bunların hepsi örgütlü, birbirlerinden haberdar ve hangi CHP belediyesi, hangisinin ne halt ettığini biliyor, buna CHP Genel Merkezi'de dahil.

Blondepate

Evde iki valizin boş. CHP ye versem de benim için içini doldursalar....
