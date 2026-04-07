İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den açıklama

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Emniyeti'nden alınan son bilgiye göre; çatışmada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışmada 2 polisin de yaralandığı aktarıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜTLE BAĞLANTILILAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" dedi.

VALİ GÜL: PROVOKASYON KOKAN HAREKET

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklama yaptı. Gül, "1 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralı. Bu büyük saldırıyı polislerimiz önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Provokasyon kokan bir hareket." dedi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLADI

Bakan Gürlek'ten de olayla ilgili açıklama geldi:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar gelecek…