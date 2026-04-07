Kaçak elektriğe müdahale eden ekiplere yine saldırdılar!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında sahada yürüttüğü denetimlerde bir kez daha saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yapılan kontroller sırasında kaçak kullanımı tespit edilen bazı kişiler, görevli ekiplere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Olayda yaralanan olmazken, konuyla ilgili jandarmaya şikayette bulunuldu. Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında saha denetimlerine de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Minare Mahallesi’nde denetim gerçekleştiren ekipler, bölgedeki bitişik evlerde yaptığı kontrollerde 5 konuttan 4’ünde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

 

SÖZLÜ SATAŞMA FİZİKİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ!

Denetimler sırasında kaçak kullanım tespit edilen konutlarda bulunan bazı kişiler, görevli iki personele önce sözlü olarak sataştı. Ekiplerin görevlerini sürdürmesi üzerine gerginlik artarken, şahıslar bu kez fiziki saldırıda bulundu. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişilerin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı ve daha büyük bir olayın yaşanması önlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıdan yara almadan kurtulan Dicle Elektrik personeli, güvenlik amacıyla bölgeden ayrıldı. Konuyla ilgili jandarmaya şikayette bulunuldu. Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

“ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK”

Dicle Elektrik yetkilileri, sahada görev yapan ekiplerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, kaçak elektrik kullanımının hem enerji altyapısına zarar verdiğini hem de kamu kaynaklarının adil kullanımını olumsuz etkilediğini belirtti. Şirket, bu tür olumsuzluklara rağmen mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı
Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı

Gündem

Kaçak elektrik kullanımı pano ve sayaçları mahvediyor! Mardin’de kaçak elektrik zarara yol açtı

Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi
Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi

Gündem

Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi

Blondepate

Bunlara devletin gücü yetmiyor mu. Kesin mahallenin elektriğini. Onlar kaçak kullansın, hiçbir cezası olmasın süpermiş....
