Avrupa'nın gözü Aslan'ın kralında: Osimhen, Premier Lig için biçilmiş kaftan
Avrupa'nın gözü Aslan’ın kralında: Osimhen, Premier Lig için biçilmiş kaftan

Galatasaray’da sergilediği 26 gollük katkıyla devleşen Victor Osimhen için transfer iddiaları dinmiyor. Alman futbolunun efsane ismi Dietmar Hamann, Nijeryalı golcüyü İngiliz devi Newcastle United’a önererek, ‘Osimhen gibi bir oyuncunun Türkiye’ye gitmesine hala inanamıyorum, Avrupa’nın en iyi 5 santraforundan biri’ dedi.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik uçuk bir istatistik yakalayan Victor Osimhen, Premier Lig ekiplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Eski yıldız futbolcu Dietmar Hamann, yaptığı son açıklamada İngiliz kulüplerine adeta transfer dersi verdi.

İNGİLİZ EKİBİNE ÖNERDİ

Dietmar Hamann, Nijeryalı golcü ile ilgili övgü dolu ifadelere imza attı ve Osimhen'i, Newcastle United'a önerdi.

"TÜRKİYE İNANAMAMIŞTIM"

"Osimhen, Avrupa'nın en iyi beş santrforundan biri." diyen Hamann, "Osimhen'in Türkiye'ye transfer olmasına inanamamıştım. Hiçbir İngiliz takımının onu transfer etmemesine gerçekten şaşırdım. Geride bıraktığımız yaz herkesin santrfor sorunu vardı." sözlerini sarf etti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Dietmar Hamann, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu. Galatasaray'ın ligde bu kadar iyi performans göstermesinin sebebi de muhtemelen Osimhen. Onu izlemekten keyif alıyorum. Bence Premier Lig'de oynasa, oynadığı takımı önemli ölçüde güçlendirir." diye konuştu.

"MÜKEMMEL SEÇİM OLABİLİR"

Hamann, ayrıca, "Liverpool'un o bölgede iki oyuncusu var, bu yüzden Osimhen için bir şey olmayacaktır ama olağanüstü bir oyuncu. Hızı, gücü ve gol vuruş yeteneği var. Eğer Newcastle United, Nick Woltemade'yi satarsa, Osimhen onlar için mükemmel bir seçim olabilir." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

