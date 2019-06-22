Mahkemede son sözü soruldu! Hain yaver İmamoğlu sloganı attı FETÖ'nün hain darbe girişimini yöneten sözde 'Yurtta Sulh Konseyi Üyesi' ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, mahkemede son sözünün sorulması üzerine CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganını atarak 'Her şey çok güzel olacak' dedi.

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazıcı, darbe girişimine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyaveriydi. Bulgaristan'da Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaparken 27 Temmuz 2015'te FETÖ tarafından Erdoğan'ın yanına yerleştirildi. FETÖ hain Yazıcı üzerinden Erdoğan'ı takip etti Darbe girişiminden kısa süre önce Erdoğan'ın yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere "Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz." diyen Yazıcı'nın, darbe hazırlıklarından bilgisi olduğu 15 Temmuz sonrasında anlaşıldı. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerin ardından darbe planlamasına başlayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketlerini Yazıcı üzerinden takip etti. FETÖ'cü hain Yazıcı: Her şey çok güzel olacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski yaveri, FETÖ'cü hain Ali Yazıcı'nın mahkemede hakimin son sözünüz var mı? sorusuna “Her şey çok güzel olacak.” diyerek cevap verdi. "Her şey çok güzel olacak" bilindiği üzere CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı. 15 Temmuz'da Saraçhane'de 14 şehit verdik 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni korumak için 14 şehit verildi. Kararsız seçmen kaldı mı bilmiyorum ama çevrenizde varsa iletin derim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 15Temmuz’da korumak için Saraçhane’de 14 şehit verdik biz..

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