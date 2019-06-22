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Mahkemede son sözü soruldu! Hain yaver İmamoğlu sloganı attı

FETÖ'nün hain darbe girişimini yöneten sözde 'Yurtta Sulh Konseyi Üyesi' ve CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, mahkemede son sözünün sorulması üzerine CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganını atarak 'Her şey çok güzel olacak' dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:19
Mahkemede son sözü soruldu! Hain yaver İmamoğlu sloganı attı

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıcı, darbe girişimine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyaveriydi.

Bulgaristan'da Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaparken 27 Temmuz 2015'te FETÖ tarafından Erdoğan'ın yanına yerleştirildi.

FETÖ hain Yazıcı üzerinden Erdoğan'ı takip etti

Darbe girişiminden kısa süre önce Erdoğan'ın yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere "Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz." diyen Yazıcı'nın, darbe hazırlıklarından bilgisi olduğu 15 Temmuz sonrasında anlaşıldı.

1 Kasım 2015'teki genel seçimlerin ardından darbe planlamasına başlayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketlerini Yazıcı üzerinden takip etti.

FETÖ'cü hain Yazıcı: Her şey çok güzel olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski yaveri, FETÖ'cü hain Ali Yazıcı'nın mahkemede hakimin son sözünüz var mı? sorusuna

“Her şey çok güzel olacak.” diyerek cevap verdi. "Her şey çok güzel olacak" bilindiği üzere CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı.

15 Temmuz'da Saraçhane'de 14 şehit verdik

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni korumak için 14 şehit verildi.

Kararsız seçmen kaldı mı bilmiyorum ama çevrenizde varsa iletin derim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 15Temmuz’da korumak için Saraçhane’de 14 şehit verdik biz..

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:19
  1. İstanbul
  2. ali yazıcı
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. fetö

YORUM YAZ

  • Slogan fetonun Slogan fetonun 1 sa önce
    O slogan fetonun. Neden feto dimiyorsunuz?
  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Bak ne güzel layık olduğun şekilde saltanattan müeebbet hapisle cezalandırılarak ömrünün gerisini 4 duvar arasında geçireceksin, sen daha "her şey çok güzel olacak" umudu ile hayal kuradur, "her şeyin dah da güzel olduğu" gerçeği ile İmamaoğlu gibi basİT'lerin himmeti ile kurtulacağını sanarak4 duvar arasında çürümeye devam et.
  • hercaihercai1 sa önce
    Evet, guzel olacak ama sizin zihniyetinizde ki vatan hainleriyle degil!
  • NaciNaci1 sa önce
    yav hehe
  • sukrusukru1 sa önce
    Proje ekremin bir cıa ve fetö ortak projesiolduğunu anlamayan andavallılara kapak olsun bu söz.
  • ahmet koçakahmet koçak1 sa önce
    işte bunlar terörist,işte bunlar vatan haini işte bunlar alçak ve idam edileceklerdir.lakin benim evladım,bunların polisleri takip eden bölge imamı garsonun ,bizi hükümetimize,hükümetimizi düşman etmek için flaş belleğe ismini yazdığı oğlum terörist değildir.sadece ismi var diye bunlarla aynı kategoride yargılanması biz sayın ERDOĞAN sevdalılarını küstürmüştür.binali yıldırım geçen hafta ibadet tabakasını ayırt edeceğiz dediği halde bir küçücük adam atmayarak 24 senedir aşkla oy verdiğim partime karşı bizi karasız bıraktırmıştır.vallahi 31 martta gene oy verdim.sayın ERDOĞAN partiye talimat vererek bize küsenlerin sebeplerini araştırın dedi,mağdur olanlar kayda girdi lakin yapılan küçük bir çalışma bir gönül ferahlatıcı söz duyamadık hep bizmi canımızdan ödün vereceğiz neden güç elinde olan suçluyu ve suçsuzu pekala çok iyi bilen devletimiz bize neden sahip çıkmıyor.bebek katilinden bile medet umuyoruzda yıllardır cimere,bakanlıklara yazılar yazıyorum.bir büyüğümüz araştırıpda "sizin derdiniz nedir"diye sormadılar.şimdi bize küskünlük olmaz diyorlar,peki siz niye bize küsüyorsunuz?
  • HalitHalit1 sa önce
    Sümüklü Fetö’yü, haşa Peygamber efendimizden(sav) bile üstün gören siz hainler cezanızı çektikçe, bizim için her şey daha güzel olacak İnşaallah..

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