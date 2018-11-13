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Mahkemede şok itiraf! 'Cinayeti ben değil karım işledi'

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, bir kadına tecavüz edildiği iddiasıyla işlenen cinayet ile ilgili biri tutuklu 4 sanığın yangılanmasına başlandı.

13 Kasım 2018 Salı 16:42
Mahkemede şok itiraf! 'Cinayeti ben değil karım işledi'

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Levent D. (41), tutuksuz sanıklar S.D. (38), Y.K. (32), Y.C. (32) ile avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Levent D, daha önce savcılık makamında verdiği ifadenin doğru olmadığını ileri sürerek, cinayeti eşi S.D'nin işlediğini ileri sürdü.

Maktul Burçin Kul'un (41) çocukluk arkadaşı olduğunu belirten sanık, "Burçin karısından ayrılmıştı. Kütahya'da yaşıyordu. Bir iş dolayısıyla Kütahya'ya gitmiştim. Burçin'in evinde kaldım. Eskişehir'e döndüğümde eşim bana nerede kaldığımı sordu. Burçin'de kaldığımı söyledim. Evliliğinin bittiğini anlattım. Eşim de 'Kız kardeşim Y.C. ile tanıştırsak belki anlaşırlar, ikisi de boşanmış insanlar.' dedi. Bu vesileyle Burçin, Kütahya'dan Eskişehir'e geldi ve 10 ay bizim evde yaşadı." diye konuştu.

"Eşime tecavüz etmiş"

Sanık Levent D, maktul ile baldızı Y.C'nin arkadaş olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bir ara Burçin Kütahya'ya annesini ziyarete gitti. O sırada eşim 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı.' dedi. Burçin Kütahya'dan dönünce yüzleştirmek istedim. Konuyu evde eşim ve Burçin varken açtım. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı ve beni parmağımdan yaraladı. O arbede esnasında eşim S.D'nin yanında bıçak varmış. Bilmiyordum. Bıçağı çıkarıp Burçin'in boğazına sapladı. Burçin birkaç adım attıktan sonra düşüp öldü. Şoka girdik. S.D. bana 'Sen odaya çocukların yanına git' dedi. Uzun süre odada kaldım. Çocuklar uyuduktan sonra odadan çıktığımda her yeri baldızım ile temizlemişlerdi."

"Bahçeye gömdük"

Ailece cesetten kurtulmak için plan yaptıklarını anlatan sanık, şöyle devam etti:

"Cesedi bahçeye taşıdık. Ben bir çukur kazdım ve Burçin'i oraya gömdük. Ceset burada 1,5 yıl kaldı. Daha sonra eşim ve baldızım konuşmuşlar. Kardeşleri Y.K'den cenazeyi bahçeden taşımak için yardım istemişler. Y.K. motorunu getirdi. Bir ekmek kasasına çıkardığımız cesedi koydum. Yalçın ile cesedi Bozdağ'a götürdük. Ben kendim kazdım ve gömdüm. Daha sonra Y.K. emniyete gidip olayı anlatmış. Bu şekilde yaşanan olay ortaya çıktı. Ben cinayeti üstlenmiştim fakat cinayet bu şekilde oldu."

Tutuksuz sanık S.D. ise ifadesinde eşinin anlattıklarının doğru olduğunu belirterek, "O değil ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur. Şahsın tecavüzüne uğradım." dedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Eskişehir'de, Y.K. 15 Ekim'de polise giderek, eniştesi Levent D'nin bir cinayet işlediğini anlatmış, bunun üzerine Levent D, S.D, Y.K. ve Y.C. gözaltına alınmıştı. Levent D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:42
  1. Kütahya
  2. Eskişehir
  3. Cinayet
  4. Burçin Kul
  5. Cinayet davası
  6. itiraf

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