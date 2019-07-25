Mahkeme Şavşat’taki taş ocağına "Dur" dedi

Artvin’in Şavşat İlçesi Çağlayan Vadisi’nde yapılması planlan taş ocağının Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptali için 2 dernek, 7 köy ve 129 kişinin Rize İdare Mahkemesi’ne başvurduğu karar sonuca bağlandı. Rize İdare Mahkemesi’nin 15 Aralık 2018’de ÇED olumlu kararının iptaline yönelik verdiği kararı, Danıştay 6. Dairesi onayladı.

Şavşat Oba ve Tepebaşı köylerinin sınırları içinde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecileri sevindiren haber Danıştay 6. Dairesi’nden geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne başvuruldu. Dava 15 Aralık 2018’de sonuçlandı. Şirket ve ilgili bakanlık kararı temyiz etti. Danıştay 6. Dairesi temyiz talebini reddederek ÇED olumlu kararı iptal edilmesine karar verdi. Bu haber bölge halkını sevince boğdu.

Davayla ilgili konuşan avukat Bedrettin Kalın, “Daha önce Rize İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz, Oba köyü ve Tepebaşı köyü ile birlikte 7 köyü de etkileyen bir taş ocağı davamız vardı. Bu davada Rize İdari Mahkemesi, ÇED olumlu kararının iptaline yönünde bir karar vermişti. Maden şirketi ve ilgili bakanlık çevre il müdürlüğü bu karar karşı temiz başvurusunda bulunmuştu. Danıştay 6. Dairesi de tarafımıza tebliğ edilen kararla Rize İdare Mahkemesi’nin kararını onaylamış oldu. Karar düzeltme yoluna da kapalıdır. Dolayısıyla kesinleşmiş bir karar oldu” dedi.

“Bu karara köylüler olarak çok sevindik" diyen Kalın "Burası çok özel bir ekosistemdir. Bu ekosistemin zarar görmemesi için bütün köylüler mücadele ediyor. Bu mücadelede en azından hukuksal anlamda karşılığını bulmuş, yargı organları tarafından bu mücadelenin haklılığı takdir edilmişti. Bu yönüyle bizim açımızdan diğer vadiler acısından emsal değerinde bir karardır” ifadelerini kullandı.