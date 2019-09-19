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Mahkeme salonunda 'kediciklere' dönüp bunları söyledi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bora Yıldız savunma yaptı.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:26
Mahkeme salonunda 'kediciklere' dönüp bunları söyledi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Bora Yıldız savunmasında, "Evlilik Allah rızası içindir. Arkadaşlarımın evliliği de Allah rızası içindir. Bu iddianamede suç gibi gösteriliyor." dedi.

Ne kendisinin ne de bu salondakilerin mehdiliğin özelliğini okuyamayacağını dile getiren Yıldız, "Bunlar iddianameye kopyala yapıştır gibi konulmuş. Bunları ne ben ne de başkası söyleyebilir." diye konuştu.

İddianamede bahsedilen paraların hepsinin legal olduğunu, bir kuruş parasını yurt dışına kaçırma durumunun olmadığını ifade eden sanık Yıldız, savunmasında şunları kaydetti:
"Şirketlerde rutin denetimler yapıldı. Dolandırılık iddialar var. 200 küsur insanın içinde tek bir insan var, bunu da kabul etmiş. Bizim içimize sızan bir kişidir bu. 'Örgüt' demeyelim, rencide oluyorum. Ben büyük çaplı inşaat işleri yaptım, o kişiyi de işimin içine sokmadım. Bizim mal varlığımızda artış mı olmuş, kendi mal varlığında artış olmuş. Yapan suçlu dışarıda, biz içerideyiz. Eylemi yapan yargılansın. Bir suçum olsa söylerim, suçu yapanı bilsem söylerim. Allah'tan korkarım, ahiretimi kurtarmak için dünyadayım."

Askeri casusluk teşebbüs eyleminden dolayı hesabın kendisine kesildiğini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini, bu konularla ilgisinin olmadığını, en çok hasedin Adnan Oktar'a karşı yapıldığını anlatan sanık Bora Yıldız, "Suç örgütünün sonuçta bir menfaati olması gerekir. Benim ailem zaten varlıklı. Beni popüler yapan bir şey yok. Dünyevi bir artısı yok. Biz bir araya gelerek PKK ile falan mücadele etmişiz. İddianamede, amaç suçumuz olarak birini okula gitmekten alıkoymak denilmiş. Benim aleyhime delil uydurulmasın. Lehine deliller toplansın iddianamede yer alsın istiyorum." ifadelerini kullandı.

KEDİCİKLERE "ÇOK GÜZELSİNİZ" DEDİ

Mahkeme heyetinin duruşmaya 10 dakika ara vermesi üzerine tutuklu sanık Adnan Oktar, salondan çıkarken tutuklu kadın sanıklara "Çok güzelsiniz." diyerek gülümsedi ve el salladı.

Bunun üzerine kadın sanıklar, Oktar'ı kısa bir süre alkışladı. Oktar da sanıklara gülümseyerek, parmağını ağzına götürerek sessiz olmaları için işaret yaptı. Oktar salona geri döndüğünde ise kadın sanıklara gülümsedi ve yerine oturdu.

Öte yandan tutuklu sanık Oktar Babuna'nın verilen arada diğer sanıklarla konuştuğu ve pos bıyık bıraktığı görüldü.

Aranın ardından başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in "Adnan Bey'in FETÖ'yü öven konuşmaları için neler diyeceksiniz?" sorusuna sanık Bora Yıldız, "Adnan Bey'in FETÖ'yü ağır eleştirilerini ben bizzat duydum. Adnan Bey, FETÖ'yü yerdiği için soruşturma geçirdi, ben de aynı soruşturmadan geçirildim. Ben FETÖ mağduruyum. İddianamede Türkiye'ye dünyayı ele geçireceğimiz söyleniyor. Biz nereyi ele geçireceğiz? İki otobüsle bizi topladılar. FETÖ'yü alıp alıp bitiremiyorlar." dedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:26
  1. İstanbul
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