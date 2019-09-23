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Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme başlatıldı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerde yer alan şahsın yargı mensubu veya adliye personeli olmadığı, konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatıldığını açıkladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 18:22
Mahkeme salonunda çekilen görüntülere inceleme başlatıldı

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 18:22
  1. açıklama
  2. Şanlıurfa
  3. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Anadolu Ajansı

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