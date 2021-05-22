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Siyaset

Mahkeme reddetti! İmamoğlu'nun beklemediği karar

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İBB'nin, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını hukuksuz buldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:18:00 -
Mahkeme reddetti! İmamoğlu'nun beklemediği karar

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" karanını iptal etti.

TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" oluşturmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İBB'ye ait 4 ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verildi.

İBB Başkanlığı, 23 Ağustos 2019'da süresinin dolduğunu ileri sürerek protokolü feshetti ve TÜRGEV'den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istedi.

TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açtı.

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Yorumlar

1905

aldınmı ağzının payın sayın imamoğlu sen belediye yönet ne işin var senin Türgev,le
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Eda

Su ... suratliyi secen eziklere nedemeli?
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