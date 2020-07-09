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Siyaset

Mahkeme kararını verdi! Muharrem İnce'nin cezası belli oldu

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş'a hakaret eden CHP'li Muharrem İnce'ye verilen ceza belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:55:00 -
Mahkeme kararını verdi! Muharrem İnce'nin cezası belli oldu

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Sekreteri ve Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş'a hakaret ettiği gerekçesi ile 1000 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edirne Sonhaber Gazetesi'nin yazarı Lütfü Karakaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce hakkında, kaleme aldığı yazı üzerine 'WhatsApp' uygulamasından 'S....rin oradan, terbiyesiz herifler, terbiye lazım, ahlaksızsınız, gazeteci bozuntusu' gönderdiği mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucu İnce hakkında, 'hakaret' suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muharrem İnce, Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ifadesinde, mesajların içeriğini kabul ederek, hakaret kastının olmadığını söyledi. Edirne 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma da İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, müvekkilinin suç kastının olmadığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve 13 milyon oy aldığını söyledi. Müşteki Lütfü Karakaş'ın avukatı Çağrı Muştu ise yargılama konusunun kimin ne kadar oy aldığı değil mesajlarla hakaret edilip edilmediği olduğunu söyleyerek, İnce'nin cezalandırılmasını istedi.

Ceza verildi

Edirne 4'üncü Asliye Caza Mahkemesi, dosyadaki delillerin toplandığını açıklayarak, Muharrem İnce hakkında, dosyadaki delil durumuna göre 90 gün adli para cezasına hükmetti. Mahkeme ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlenmiş olması nedeniyle 60 gün adli para cezasına indirerek, 1000 TL para cezası verdi. Cezası ertelenmeyen Muharrem İnce hakkında, Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönündeki kararın açıklanması için bildirimde bulunulmasına da hükmetti.

 

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Yorumlar

Fikri

İnce Efendinin üslubuna bakarsanız, bu ceza sanki olmayan ahlakına kesilmiş gibi.
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EFE

muharrem kendini chp de takan var sanıyor, kendin çal kendin oyna. bir insan bu kadar mı ahmak olur. "gürcü" kökenli olanları partide adam yerine koymuyorlar demek. Başkan RTE na "gürcü" deyip aşağıladıklarında ne gürcü muharrem ve nede chp li seküler gürcü kökenli vatandaşlar bundan rahatsız oldu. Bu nasıl bir aymazlık gürcü bir vatandaş açıklasın lütfen.
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