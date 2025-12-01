Mahkeme kararını verdi! İşte Seçil Erzan'a verilen ceza
Yüksek kar vadeden gizli fon sistemiyle ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında mahkeme kararını verdi. Erzan’a 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezası uygulanırken, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan hakkında mahkeme uzun süredir beklenen kararı açıkladı. Yargılama sonunda eski banka müdürü Erzan, 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Erzan’ın 753 bin 880 lira adli para cezasıyla da cezalandırılmasına hükmederken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...