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Spor Mahkeme kararını verdi! Futbolcuya 9 yıl hapis cezası
Spor

Mahkeme kararını verdi! Futbolcuya 9 yıl hapis cezası

Bir dönem Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, 8 yıl önce Milano'da bir kadının toplu tecavüzüne karıştığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:44:00 -
Mahkeme kararını verdi! Futbolcuya 9 yıl hapis cezası

Milan Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı futbolcu Robson de Souza (Robinho) ve arkadaşı Ricardo Falco'ya 2013'te Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadının toplu tecavüzüne karıştıkları gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Milan Temyiz Mahkemesi Robinho'yu cinsel şiddetten dokuz yıl hapse mahkum etmişti. 2013 yılında 23 yaşında bir kadına taciz ettiği öğrenilen Robinho için son karar verildi.

La Repubblica gazetesine göre mahkeme, Robinho'nun taciz ettiği kadını "vahşice küçümsediğini ve aşağıladığını" ve "başından itibaren yetkililere yanlış bilgi verip soruşturmaları yanlış yönlendirmeye çalıştığını" iddia etti.

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