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Aktüel Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek
Aktüel

Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ın filminin yayınlanmasına 2 gün kala mahkemeden ret kararı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:13:00 -
Mahkeme kararı verdi: Neşet Ertaş filmi vizyona girmeyecek

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş’ın filminin yayınlanmasına 2 gün kala mahkemeden ret kararı geldi.
16 Aralık Cuma günü izleyici karşısına çıkacak Neşet Ertaş filminin vizyona girmeyeceğini duyuran Ertaş ailesinin avukatı Uğur Çapkın, "Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz. Bizi gönülden destekleyen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Filmin vizyona girmemesi ile ilgili açılan davalardan birisi de 16 Aralık Cuma günü görülecek.
Avukat Çapkın daha önce yaptığı açıklamada, iki imza alınması sonucu Ertaş'ın eserlerinin kullanıma açıldığını ve kitap üzerinden film çalışmasının ailenin izni olmadan yapıldığını söyleyerek, "Ne ailenin ne de Neşet Ertaş'ın verdiği bir izin yok. Ertaş'ın eserlerinin notaya alınması başka bir şey, eserlerin film olarak ve ailenin izni olmadan perdeye aktarılması başka bir şey" demişti.

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