0553 313 94 23

Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

Yurtta Sulh Konseyi üyelerine yönelik açılan davada kararın açıklanması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın "Bizler avukatlar olarak büyük bir titizlikle takip ettik. Bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları bulunmaktadır. Bu süreç de kısa sürede sonuçlanır ve kararlar kesinleşmiş olur" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:49
Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay Çatı Davası kararına ilişkin olarak, "Bu sanıkların dışında darbe girişiminin asıl faili Fethullah Gülen ve diğer sanıklar yabancı ülkelerde rahat bir hayat sürdürmektedir. Bugün sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaktır" dedi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın karara ilişkin açıklama yaptı.

Aydın, "Bugün Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı, kamuoyunda Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen dava karara bağlanmıştır. Kararda Yurtta Sulh Konseyi üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmiştir" dedi.

Mahkeme heyetine teşekkür eden Aydın, "Sanıkların bütün engelleme çabaları da mahkeme heyetine yönelik tehditlerine rağmen adil yargılama ilkelerine uygun olarak sonuçlandırılması bizim için önemlidir. Mahkeme heyetine teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren Aydın şunları söyledi:

"Karar verilen sanıklar bulunmakta. Ancak bu sanıkların dışında darbe girişiminin asıl faili Fethullah Gülen ve diğer sanıklar yabancı ülkelerde rahat bir hayat sürdürmektedir. Bugün sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaktır. Bizler avukatlar olarak büyük bir titizlikle takip ettik. Bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları bulunmaktadır. Bu süreç de kısa sürede sonuçlanır ve kararlar kesinleşmiş olur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:49
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
  3. Genelkurmay Çatı Davası
  4. 15 Temmuz davası
  5. Yurtta Sulh Konseyi üyeleri
  6. hapis cezası
  7. açıklama
  8. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    1. Muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
    2. Otizmli çocuklar sporla hayata..
    3. Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor..
    4. Şuhut Belediye Hisarspor’un minik..
    5. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor..
    6. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    7. Genelkurmay "çatı" davasında karar (2)
    8. İzmir-Avrupa iş birliği için dev..
    9. Bozüyük’ten Bülent Eczacıbaşı’na..
    10. "O otelin yöneticilerinin derhal..
    11. Oltalama dolandırıcılığından nasıl..
    12. Yılan yerine ayağına sıktı
    13. ’Kış Masalı’ adlı çocuk oyununun..
    14. GKV 2. Ulusal Forumu
    15. Darbe girişiminin beyin takımına 141..
    16. 500 kadını mağdur eden sahte güzellik..
    17. Tiyatro ile çocuklara dokunuyorlar
    18. Tokat’ta kavşakta kaza güvenlik..
    19. Bilecik SMMMO’nun yeni Başkanı..
    20. Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 9..
    21. (Özel) Tramvay durağında süpürgeli..
    22. Sineklik temizleyen kadın 8’inci..
    23. Mahkeme kararı sonrası, Başkan..
    24. Yerli biyokompozit vidanın tanıtımı..
    25. Kırmızı ışıkta geçen tur otobüsü..
    26. Bahçeli'den flaş otel buluşması..
    27. Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in..
    28. Emekliliğini bisiklet tamir ederek..
    29. Vali Deniz konuklarını ağırladı
    30. DS 3 Crossback Türkiye’de satışa sunuldu
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!