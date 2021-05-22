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Gündem Mahkeme kararı da özlemi dindirmiyor!
Gündem

Mahkeme kararı da özlemi dindirmiyor!

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inerek, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen mağdur Erkan Can, yine çocuğunu göremedi. Beykoz’da yaşayan ve 5 yıl önce boşanan ve velayeti eski eşinde olan 5 yaşındaki çocuğunu görmek için Beykoz’dan Samsun’a giden Erkan Can, yine eli boş döndü. Yeni Akit’e konuşan Erkan Can, “Devlet büyüklerine sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çocuğumun ve eski eşimin oturduğu apartmana defalarca geldim. Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim. Ama hiçbir şekilde çocuğumu göstermediler” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 10:03:00 -
Mahkeme kararı da özlemi dindirmiyor!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Erkan Can, velayeti eski eşinde olan çocuğunu görmek için Samsun’a eski eşinin evinin önüne giderek çocuğunu görmek istedi. Fakat kimse kapıyı açmazken, aranan telefonlara da eski eşi cevap vermedi.

Devlet büyükleri sesimizi duysun

Yeni Akit’e konuşan Erkan Can, “Çocuk haczine mağdur kalıyorum. Ebeveyn yabancılaştırma sendromuna maruz kalıyorum. Çocuğumun ve eski eşimin oturduğu apartmana defalarca geldim. Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim. Cumartesi günleri, bayramlar ve okul tatillerinde çocuğumu görmem için mahkeme kararı olmasına rağmen hiçbir şekilde göstermediler. Çocuğumun zarar görmemesi için polis eşliğinde veya haciz şeklinde onu almak istemiyorum. Hanımefendinin yaptığı canilikler, bütün itiraflar mevcut. Bugün geldiğimiz noktada her şeyin bir plan, bir tuzak olduğunu öğrendiğim için artık bu hak arayışına başladım. İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüm. Devlet büyüklerine sesimi ulaştırmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Anne, babaya çocuğu göstermiyor!

İstanbul Beykoz’da yaşayan Erkan Can’ın, boşandığı eşine mahkemece 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi. ‘Nafaka mağduru’ olduğunu söyleyen Erkan Can, eşinin kendisine oyun oynadığını ve 4 ticari aracına da haciz kararı aldırdığını iddia etti. Kendisinin nafaka mağduru olduğunu söyleyen Can, mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü. Daha sonra velayeti eski eşinde olan çocuğunu görmek için Samsun’a eski eşinin evinin önüne gitti. Ama kimse kapıyı açmadı. Eski eşi Can’ın telefonlarına dahi cevap vermedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

saffet

Çocuk mu Zihinsel engelli vatandaş mı sonu mahkum nedeni SSK EMEKLİ 60 yaşındaki kardeşimi kardeşleri 10 senedir göremiyor hakim bilirkişi evine gidiyor SONUÇ kısıtlı burada yaşıgorum diypr ve iki göz oda odanın birinde kanepe üzerinde bir yatak kısıtlı burada yatıyor mutfakta küçük bir masa sandalye küçük tüp buzdolabı yok su yok ekmek yiyecek yok COK IYI YAŞIYOR diye rapor veriliyor ve karar veriliyor küçük kardeşim için EY yerdeki küçük karıncadan sorumlu olan sayın Cumhurbaşkanımız ve adalete bakanımız çok teşekkür ederim
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mfş

Bu dünya kimsenin babasının çiftliği değil o kadın bunun azabını çeker ölünce. Üç günlük dünya için bir dünya fırıldaklıklar yaşanıyor yazık ki ne yazık
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