Mahkeme kararı da özlemi dindirmiyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Erkan Can, velayeti eski eşinde olan çocuğunu görmek için Samsun’a eski eşinin evinin önüne giderek çocuğunu görmek istedi. Fakat kimse kapıyı açmazken, aranan telefonlara da eski eşi cevap vermedi.

Devlet büyükleri sesimizi duysun

Yeni Akit’e konuşan Erkan Can, “Çocuk haczine mağdur kalıyorum. Ebeveyn yabancılaştırma sendromuna maruz kalıyorum. Çocuğumun ve eski eşimin oturduğu apartmana defalarca geldim. Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim. Cumartesi günleri, bayramlar ve okul tatillerinde çocuğumu görmem için mahkeme kararı olmasına rağmen hiçbir şekilde göstermediler. Çocuğumun zarar görmemesi için polis eşliğinde veya haciz şeklinde onu almak istemiyorum. Hanımefendinin yaptığı canilikler, bütün itiraflar mevcut. Bugün geldiğimiz noktada her şeyin bir plan, bir tuzak olduğunu öğrendiğim için artık bu hak arayışına başladım. İstanbul’dan Ankara’ya yürüdüm. Devlet büyüklerine sesimi ulaştırmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Anne, babaya çocuğu göstermiyor!

İstanbul Beykoz’da yaşayan Erkan Can’ın, boşandığı eşine mahkemece 300 bin TL ile aylık 2 bin TL nafaka ödemesine hükmedildi. ‘Nafaka mağduru’ olduğunu söyleyen Erkan Can, eşinin kendisine oyun oynadığını ve 4 ticari aracına da haciz kararı aldırdığını iddia etti. Kendisinin nafaka mağduru olduğunu söyleyen Can, mağduriyetini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüdü. Daha sonra velayeti eski eşinde olan çocuğunu görmek için Samsun’a eski eşinin evinin önüne gitti. Ama kimse kapıyı açmadı. Eski eşi Can’ın telefonlarına dahi cevap vermedi.