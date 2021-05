Mahkeme kararı da özlemi dindirmiyor!

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inerek, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen mağdur Erkan Can, yine çocuğunu göremedi. Beykoz’da yaşayan ve 5 yıl önce boşanan ve velayeti eski eşinde olan 5 yaşındaki çocuğunu görmek için Beykoz’dan Samsun’a giden Erkan Can, yine eli boş döndü. Yeni Akit’e konuşan Erkan Can, “Devlet büyüklerine sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çocuğumun ve eski eşimin oturduğu apartmana defalarca geldim. Çocuğumu görmek için evin önünde günlerce bekledim. Ama hiçbir şekilde çocuğumu göstermediler” ifadelerini kullandı.