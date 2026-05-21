Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Amatör sporcuya sağlık şemsiyesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Ekibi Çalışanları 16. Bilgi Yenileme Kursu" programına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Kovid-19 döneminde TFF'nin sağlık kurulu üyesi olduğunu anımsatan Memişoğlu, bu süreçte spor faaliyetlerinin devam edebilmesi ve toplum sağlığının korunması için yoğun çaba gösterdiklerini, Türkiye'nin bu dönemde dünyaya örnek olan birçok başarılı uygulama, kural ve yönetim prosedürünü hayata geçirdiğini belirtti.

Memişoğlu, koruyucu sağlığın önemine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bizim 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modelimiz bunu amaçlıyor. Yani insan kendisine bakacak ve sağlık sistemi de bunun altyapısını oluşturacak. Bugün Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle, aile hekimliklerimizle temel sağlık hizmeti dediğimiz koruyucu sağlık hizmetini ön planda tutuyoruz. 'Esenlik Mevzuatı' dediğimiz çok yakın zamanda yayınlayacağımız, sağlıklı insanlara sağlık hizmeti verecek, onların yaşam kalitesinin ve bedenlerinin daha iyi olması için uygulama alanları oluşturacak bir mevzuat."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Meydana getirilecek yapılanmaya spor kulüplerini de dahil edeceklerini aktaran Memişoğlu, şunları ifade etti:

"Bugün Türk milli takımı, yıllar sonra artık Dünya Kupası'na gidiyor. Ama şu var, bir takımın arkasındaki takım çok önemli. Bu takımın da en önemli faktörü sağlıkçılar, yani sizlersiniz. Çünkü artık özellikle futbol gibi büyük performans gerektiren sporlarda küçük nüanslar başarıyı getiriyor. O küçük nüanslar da esasında ferdi olarak futbolcunun gücüne ve sağlığına, kas gücüne bakıyor. Sizler bir başarının en önemli faktörleri oluyorsunuz. Onun için sizlere verilen bu eğitimler aynı zamanda kulüplerin ve sporcuların başarısının arkasındaki en önemli güçtür. Ben eminim ki bu eğitimler neticesinde Türkiye dünya çapında spor otoritelerince sağlığa en iyi yatırım yapan ülkelerden biridir."

Bakan Memişoğlu, bugün çocukların daha erken safhada sporla karşılaştıklarını ve sporu profesyonel olarak yapmak için çaba gösterdiklerini belirterek "Profesyonel kulüpler haricinde özellikle amatör sporcuların sağlığıyla ilgili de bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İnşallah onu da Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği içinde yapacağız. Bu konuda da Türkiye'nin her yerinde olabilecek bir amatör sporcu sağlığıyla ilgili çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık raporları konusunda yaptıkları düzenlemeyi anımsatan Memişoğlu, "Okul sporlarıyla, sağlık raporlarıyla ilgili bir revizyon yaptık ve daha kolaylaştırdık. Böylece okul sporlarını da çok rahatlıkla yapabilecek, sporu okul çağında geliştirecek bir sistemi devreye soktuk. İnşallah bununla da çocuklarımızın, gençlerimizin spora çok daha fazla zaman ayırmasını ve sporu, takım oyunlarıyla okul çağında yapmasını destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.