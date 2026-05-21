Bakan Çiftçi'den o projeyle ilgili ilk açıklama geldi! Milyonların beklediği müjdeli haberin detayları netleşti!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde acil durum ihbarlarında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan "Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması" projesini resmen duyurdu. Yeni sistemle birlikte artık tüm ihbarlar tek bir çatı altında ve tamamen dijital ortamda bir araya getirilecek.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen teknolojik adımla birlikte, akıllı telefonlar üzerinden sesli ve görüntülü olarak 10 saniyelik videolarla anlık ihbarda bulunulabilecek.
Dijital dönüşüm sayesinde olay yerinden aktarılacak anlık görüntüler, ekiplerin olaylara çok daha hızlı, etkin ve hazırlıklı bir şekilde müdahale etmesini sağlayacak.