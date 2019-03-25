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"Mahkeme, Galatasaray'a kayyum görevlendirebilir"

- Spor hukukçusu Alpay Köse:- "Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir"

25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
"Mahkeme, Galatasaray'a kayyum görevlendirebilir"


İSTANBUL (AA) - Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Galatasaray Kulübünde idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanabileceğini söyledi.

Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köse, "İbra alamaması neticesinde Galatasaray Kulübünün bir seçim durumuna girmesi beklenir. Seçimle alakalı yönetim kurulunun böyle bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu, yapılan oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Hukuki olarak belli başvuruların yapılacağını söylüyor. Daha önce Adnan Polat zamanında da böyle bir olay yaşanmış ve hukuki durum içine girilmişti. Bu durumda yönetim kurulunun seçim kararı almasını beklememek lazım." diye konuştu.

Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 aylık süreç içinde seçim kararı almaması durumunda genel kurul üyelerinin mahkemeye gidebileceğini aktaran Alpay Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir. Buna karşı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da bir hamlede bulunacaktır. Bu saatten sonra bakılacak konu seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
  1. Alpay Köse
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray Kulübü
  4. Yıllık olağan mali genel kurul

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