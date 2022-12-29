Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi
TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.
Mahkeme, Sanık avukatlarının reddi hakim talebinin reddine karar vererek duruşmayı 11 Ocak’a erteledi.