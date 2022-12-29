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Gündem Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi
Gündem

Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi

TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 16:39:00 -
Mahkeme Fincancı davasında kararını verdi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme, Sanık avukatlarının reddi hakim talebinin reddine karar vererek duruşmayı 11 Ocak’a erteledi.

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Yorumlar

Deli İbo

Oğlum Yasef efendi mahkemesi çabuk sonuçlanan vatan haininin durumuna çokmu üzüldün?

Koray

Surata bak, nur yok.
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