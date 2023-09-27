Mahkeme Donald Trump için kararını açıkladı
New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD eski Başkanı Donald Trump ve şirketi Trump Organization'ı, bankacıları ve sigortacıları dolandırdığına hükmetti.
New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization’ı ellerindeki malvarlıkların net değerini yıllarca abartarak banka kredileri ve sigorta konusunda daha iyi şartlar elde etmek için bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmetti.
Kaynak: İHA
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