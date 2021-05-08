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Gündem Mahkeme, AYM’nin kararına uysun
Gündem

Mahkeme, AYM’nin kararına uysun

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “Terör örgütü değildir” dediği Hizb-ut Tahrir üyelerinin yargılamalarında haklarında verilen çelişkili kararlar mağduriyetler doğurmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:56:00 -
Mahkeme, AYM’nin kararına uysun

Göksel Çağlav  Ankara

Bursa’da otomotiv sektöründe mühendis olarak ekmek parasını kazanmaya çalışan 46 yaşındaki Bekir Kurtuluş da bu mağduriyetleri yaşayanlardan yalnızca bir tanesi. Sırf İslamiyeti yaymak istediği için 4 yılını cezaevinde geçiren Kurtuluş, başından geçenleri Akit’e anlattı. Yerel mahkemelerin AYM’nin hak ihlali kararlarına rağmen, kararları görmezden gelmeye devam ettiğini belirten Kurtuluş, şunları dile getirdi: “Türkiye çapında hemen her ilde yargılanan Hizb-ut Tahrir mensupları hakkında yerel mahkemeler başka dosyaların bile kararlarını emsal kabul edip yeniden yargılama kararları verirken Ankara, Bursa ve İstanbul mahkemeleri direniyor ve emsal kabul etmiyor. Red kararını dosya avukatı üst mahkemeye taşıyıp olumlu sonuç alınıncaya kadar 1 ay da fazladan yattık.”


Yeni Akit Gazetesi
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