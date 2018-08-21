Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

Uzun yıllar boyunca Türkiye‘deki vesayet rejiminin resmi ideolojisi haline gelen Kemalizmin en büyük dayanaklarından biri daha çöktü. Kimi zaman toplumsal bir patolojiye dönüşen ‘Mustafa Kemal eleştirilemez’ tabusuna mahkeme “dur!” dedi. Geçtiğimiz yıl Mustafa Kemal’e yönelik ifadelerinden dolayı linç edilen Hasan Baki, hakkında açılan davadan beraat etti. Baki’nin sözlerinin hakaret olmadığına kanaatine varan mahkemenin kararını hazmedemeyen sözde özgürlükçü oluşumların ise kararı sabote etmeye çalıştığı ifade edildi.

‘SÖZLERİ HAKARET İÇERMİYOR’

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşayan Hasan Baki isimli bir vatandaşın; CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal’e yönelik ifadelerinden dolayı hakkında açılan davada bomba bir gelişme yaşandı. Anamur 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4. duruşmasında, tabuları yıkacak bir karar verildi. Mahkeme hakimi veridği kararda, “Her ne kadar sanık hakkında, Atatürk’e alenen hakaret ettiği iddiası ile 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşler Suçlar Hakkındaki Kanunun 1/1, 2/1. maddesi gereğince cezalandırması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığa atılı eylem bakımından, dava konusu sözlerinin hakaret niteliğinde olmadığı, bu haliyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince sanığın beraatına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

MALUM MEDYA LİNÇ ETMİŞTİ

“Düşünce ve ifade” özgürlüğünü sadece kendilerine ait kavramlar zannedenlerce hedef tahtası haline getirilen Baki, malum medyanın da iğrenç saldırılarına maruz kalmıştı. Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV ve Evrensel başta olmak üzere sol medya Baki’nin sözlerini bağlamından kopararak servis etmişti.

Müslümanların her türlü değerini aşağılamayı adeta yayın politikası haline getiren malum medya, Baki’nin eleştirilerine dahi tahammül edemeyerek zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne sermişti.

ÖZDEMİR: DÂVÂYA TARAF OLMAK İSTEDİLER

Davanın Avukatı Kerami Özdemir, gazetemize yaptığı açıklamada, “Hukuken mümkün olmadığı halde İzmir Barosu başta olmak üzere ADD, Eğitim-İş gibi oluşumlar, davaya müdahil olmak için dilekçe verdiler. Mahkemeye bulunduğum talepte söz konusu oluşumların ceza usul yasası gereği, bu davada taraf olma imkanlarının bulunmadığını söyledim. Mahkeme de talebimi doğru bularak, bu oluşumları dosyadan çıkardı. Hasan Baki, bu davadan beraat etmiştir. Mahkeme; ‘Mustafa Kemal eleştirebilir’ demiştir. 5816 sayılı yasa, İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin güncel kararlarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

1998 yılında bir Mustafa Kemal portresinin karşısında durup, “Bari bu kelleden daha büyüğünü assaydınız” dediği öne sürülen Deniz Kurmay Binbaşı Ömer Faruk Özçelebi, askeri mahkemede yargılandı ve bir yıl hapis cezası almıştı. Emekli binbaşı tüm iç hukuk yollarını denedikten sonra aldığı cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. 2015 yılında dosyayla ilgili kararını veren AİHM, ‘5816 Sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlara ilişkin Kanun’la cezalandırılan emekli binbaşıyı haklı bulmuştu. Yine bir başka örnekte ise, bir Rus gazetesi Josef Stalin ‘kan emici yamyam’ tabirini kullanmıştı. Stalin’in torunu Gergeni Yakovleviç Saakaşvili, ‘Dedemin siyasi hatıralarına hakaret edildi’ diyerek mahkemeye başvurmuş, Rus mahkemesi ise ‘Stalin kamuya mal olmuş bir kişi. Hatırasını ben koruyamam’ demişti. Konunun AİHM’e taşınması üzerine, AİHM; 5816 için emsal olacak bir karar vererek, ‘Stalin kamuya mal olmuş bir kişidir. Siyasi bir kişidir. Öleli de uzun zaman olmuştur. Hatırası hukuken korunamaz’ şeklinde karar vermişti.