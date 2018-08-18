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Mahir Ünal'dan 'yeni görev' sinyali

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partide yeni isimlerin yeni sorumluluklar üstleneceğini belirterek, "Bugün genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsüyüm ama bir görev değişikliği olabilir" ifadesini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:55
Mahir Ünal'dan 'yeni görev' sinyali

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün yeni arkadaşlar gelecek. Daha çok genç olacak, daha çok kadın olacak. Yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar üstlenecekler" dedi.

Kongre öncesi TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Yaklaşık salonun dışında 40 bin kişi var. Bütün bu görüntü birliğin, beraberliğin, dayanmanın ve bunların ortaya çıkardığı ortak aklın önemini ortaya koyuyor. AK Parti aslında bir millet mukavemetidir. Bu millet saldırıya uğradığında bu milletin sesi, sözü, gerektiğinde yumruğu olan bir hareket AK Parti" dedi.

'PARTİ SÖZCÜSÜYÜM AMA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR'

Mahir Ünal şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı kongrelere baktığınız zaman gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili AK Parti'nin her zaman bir önceliği var. Yenileşme bizim için bir bayrak değişimi. Bugün genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsüyüm ama bir görev değişikliği olabilir. Her birimiz siyasetin millete hizmetkar olmak olduğunu bildiğimiz için millete verdiğimiz hizmeti her noktada gerçekleştirme derdindeyiz. Bugün yeni arkadaşlar gelecek. Daha çok genç olacak, daha çok kadın olacak. Yeni arkadaşlarımız yeni sorumluluklar üstlenecekler. Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019 seçimleri AK Parti için çok önemli. AK Parti aslında yerel seçimlerde ortaya koyduğu başarıyla milletin iktidar görevi verdiği bir parti. Yerel yönetimlerdeki başarı bizim için çok önemli. Zira hükümet, parti ve tabii yerel yönetimler ortak hareket ettiğinde şehirlerimiz daha hızlı kalkınıyorlar."

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:55
  1. mahir ünal

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