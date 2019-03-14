Mahir Ünal'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Artık kamuoyuna açıklamak zorundasın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili sahte senet iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

CNN TÜRK'te konuşan Ünal şunları söyledi:



Bu mesele bizim tarafımızdan gündeme getirilmiş değil. İlk kez 1 Aralık 2019'da 3 ay önce gündeme geldi. O gün sahte senet ile dava takibi şeklinde bir haber söz konusu. Bir müştekinin suç duyurusu sonucu devam eden davada mahkeme iddianameyi kabul edince tekrar Türkiye'nin gündemine oturdu. Sahte senet ile icra takibine kalkışmaktan kaynaklanan bir durum söz konusu. Bunlar ortaya çıkarsa siyaset bunları konuşur.

"Biz olayın ahlak tarafındayız''

Kasaba kurnazlığı ile bu kapatılmışsa Mansur Yavaş'ın adaylığı ile bu tekrar ortaya çıkmışsa bunun konuşulması çok normal. Kamuoyu sizinle ilgili her şeyi konuşur. Burada söz konusu kişinin Yavaş'ın arkadaşı olduğu çok açık. Bizi taraf haline getirmeye çalışmasınlar. Ben burada basit bir iki soru sormak istiyorum. Ortada bir senet var doğru mu doğru, bu icra takibine konan senedin sahte olduğu onaylanmış mı evet onaylanmış . Yavaş bu senetin neyin karşılığı olduğunu kamuoyuna açıklayabiliyor mu? Kendisinin icraya koyduğu bu senedin sahte olduğu Yargıtay tarafından onaylanmış. Biz olayın ahlak tarafındayız.

"600 bin dolar neyin alacağı''

600 bin dolarlık alacak neyin alacağı? Senetle ilgili hiçbir sözleşmen yok. Bu bir iş takibinin sonucu ortaya çıkan alacak mı? Bu kişi senin arkadaşınsa arkadaşlık yaptığın kişi şizofren, evrakta sahtecilik yapan çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Böyle bir kişiyle senin ilişkin nedir. Bu alacak ilişkisinin arka planında ne olduğunu artık kamuoyuna açıklamak zorundasın.