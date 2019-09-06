Mahir Ünal: Gerçekliğin karşısında söner gider!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla başa gelen ve seçildiği günden bu yana haksız yere binlerce kişiyi işinden eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "ihtiyaç fazlası" denilerek Yenikapı'da sergilenen araçlara ilişkin açıklamada bulundu.

Belediyenin hizmet araçlarını milletin gözünü boyamak amacıyla "ihtiyaç fazlası" diyerek tiyatro sahneleyen İmamoğlu'na tepki gösteren Ünal, "Hizmet araçlarını getireceksiniz, makam aracı diye oraya dizeceksiniz, ondan sonra da Türkiye’de milletin aklıyla dalga geçer gibi cambaza bak oyunu oynayacaksınız. Niye? Çünkü belediyenin önünde 16 yıldan beri, 20 yıldan beri çalışan emekçilerin sırf kadrolaşmak, sırf HDP’ye verilen sözleri ve diğer ittifak mensubu siyasi partilere verilen kadrolaşma sözünü yerine getirmek için ekmeğiyle oynayacaksınız. Bu millet ariftir, her şeyi görüyor ve biliyor, her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bu tür sunilikler köpük siyasetidir, gerçekliğin karşısında söner gider" dedi.

Ekrem İmamoğlu seçimden önce "İstanbul'da 1717 makam aracı var" diyerek bir kişiye 3 makam aracı düştüğünü iddia etmişti. Vatandaşın gözünü boyayıp şirin gözükmek isteyen İmamoğlu, "Lüks makam arabası" diye belediyenin hizmet araçlarını meydana dizmişti.