“Mahir Eller Projesi” ile 3 bin kişiye istihdam

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği “Mahir Eller Projesi” ile aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, proje kapsamında 30 bin kişiye ulaşılması, bu kişilerin beceri haritası çıkarılarak mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflendiğini söyledi. Gülsoy, ”Bu projede mahir olanlar birleşecek, herkes farkını ortaya koyacak. Birlikte yaşayarak, birlikte çalışarak, birlikte üreterek büyümenin ve kazanmanın kapılarını açacak” dedi.