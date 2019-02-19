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“Mahir Eller Projesi” ile 3 bin kişiye istihdam

TOBB öncülüğünde düzenlenen “Mahir Eller Projesi” ile 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

19 Şubat 2019 Salı 11:12
“Mahir Eller Projesi” ile 3 bin kişiye istihdam

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği “Mahir Eller Projesi” ile aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 3 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, proje kapsamında 30 bin kişiye ulaşılması, bu kişilerin beceri haritası çıkarılarak mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflendiğini söyledi. Gülsoy, ”Bu projede mahir olanlar birleşecek, herkes farkını ortaya koyacak. Birlikte yaşayarak, birlikte çalışarak, birlikte üreterek büyümenin ve kazanmanın kapılarını açacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:12
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
  3. Avrupa Birliği
  4. Mahir Eller Projesi
  5. Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy
  6. istihdam

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