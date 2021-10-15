Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı kurulacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı meraklılarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Her ayın birinci ve üçüncü pazarı gerçekleşen organizasyon, 17 Ekim Pazar Günü yine hem yeni tanışmalara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’na bu pazar günü de vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.