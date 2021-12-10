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Yerel Mahalleye inen dağ keçisi tekrar doğaya salındı
Yerel

Mahalleye inen dağ keçisi tekrar doğaya salındı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde mahalleye inen dağ keçisi, tekrar doğaya salındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:40:00 -
Mahalleye inen dağ keçisi tekrar doğaya salındı

Bükardi beldesi Yaylabaşı Mahallesi'nde başıboş dolaşan dağ keçisini fark eden vatandaşlar, zarar görmemesi için hayvanı yakalayarak koruma altına aldı.

Mahalle sakinleri, daha sonra Belde Belediye Başkanı Yılmaz Açmaz'ı arayarak durumu bildirdi.

Mahalleye gelen Açmaz, büyük boynuzlarıyla dikkati çeken dağ keçisinin tekrar doğaya bırakılması için jandarmadan yardım istedi.

Keçiyi teslim alan ekipler, hayvanı, bu türün sıklıkla görüldüğü kırsal alanda doğaya bıraktı.

Açmaz, yaptığı açıklamada, bir dağ keçisinin indiğini duyar duymaz mahalleye gittiğini belirterek, "Bugüne kadar gördüğümüz en büyük boynuzlara sahip dağ keçisiydi. Hayvan yolunu şaşırmış olacak ki mahalleye kadar girmiş. Malum, kırsal mahallelerde birçok evde çoban köpeği bulunuyor. Köpeklerin saldırısına uğramasın ya da birileri zarar vermesin diye mahalle sakinleri hayvanı koruma altına almıştı." dedi.

Belediye Başkanı Açmaz, hayvanı doğaya bırakan jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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