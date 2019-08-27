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Mahalleye dönüşen orman köylerinde büyükşehirin su tarifesine geçildi

Yapılan son yasa değişikliğiyle, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:29
Mahalleye dönüşen orman köylerinde büyükşehirin su tarifesine geçildi

Yapılan son yasa değişikliğiyle, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı. İzmir’de 239 eski orman köyü, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren bu uygulamadan etkilenecek ve normal su tarifesine geçecek.


2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde indirimli su fiyatı uygulanıyordu. 19 Temmuz 2019 tarih ve 30386 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7186 sayılı ’Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 33. maddesi gereği 5216 sayılı yasa ile köyden mahalleye dönüştürülen yerlere tanınan su indirimi kaldırıldı.


İZSU Genel Müdürlüğü, yapılan yasa değişikliğinden; Menemen, Foça, Buca, Bornova, Torbalı, Menderes, Seferihisar, Çiğli, Karşıyaka, Karabağlar ve Güzelbahçe ilçelerine bağlı eski orman köylerinin tamamının, Bayındır ilçesine bağlı 24, Urla ilçesine bağlı 13, Aliağa ilçesine bağlı 16, Selçuk ilçesine bağlı iki, Kemalpaşa ilçesine bağlı 41 eski orman köyü olmak üzere toplam 239 köyün etkileneceğini bildirdi.


Yasa değişikliği nedeniyle 239 yerleşim yerinde daha önce metreküp fiyatı kademesiz 1,08 TL olan su tarifesi 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren iptal edilecek. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde uygulanan mevcut su tarifesi buralarda da geçerli olacak. Mevcut tarifeye göre, 0-13 metreküp arası su kullanımında metreküp başına 4,33 TL, 14-20 metreküp arası kullanımda 4,69 TL, 20 metreküp üstündeki kullanımda 9,65 TL ve işyerl erinde kademesiz olarak 11,06 TL’lik fiyatlar geçerli olacak. İZSU Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yasa değişikliği nedeniyle su tarifelerinin zorunlu olarak değiştiğini, 2012 yılında çıkan 6360 sayılı yasaya göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde ise indirimli tarifenin devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:29
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