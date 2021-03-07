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Yerel Mahallenin yolu heyelan sonrası kapandı
Yerel

Mahallenin yolu heyelan sonrası kapandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Mahallenin kapanan yolu, ekiplerin müdahalesinin ardından açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 21:04:00 -
Mahallenin yolu heyelan sonrası kapandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi’nin yolunda sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Kapanan mahalle yolu ekiplerin müdahalesiyle açıldı.

Toprak Kayması Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskiköy Mahallesi’ni D-100 karayolu ile bağlayan Tuta mevkiinde sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik alanda etkili olan toprak kaymasını, Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gördü. Mahallede devriye atan polis ekipleri geri dönüş esnasında toprak kaymasını fark ederek durumu Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Düşen toprak ve taş parçaları, 350 nüfuslu Eskiköy Mahallesi ile Gırgın Çayırı Mesire Alanı'na ulaşıma sağlayan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler Eskiköy Mahallesi’ni D-100 karayoluna bağlayan tuta mevkiinde meydana gelen toprak kaymasına müdahale ederek yolun açılmasını sağladı. Polis ekiplerinin geçemediği yolu kısa sürede açan ekipler, daha sonra yolda genişletme çalışması gerçekleştirdi.

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