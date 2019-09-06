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Mahallelerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin beraberinde belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte mahalleleri sokak sokak gezerek eksiklikleri yerinde tespit etmek için yaptığı ziyaretler sonrası mahallelerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 17:25
Mahallelerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin beraberinde belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte mahalleleri sokak sokak gezerek eksiklikleri yerinde tespit etmek için yaptığı ziyaretler sonrası mahallelerin ihtiyaçları bir bir gideriliyor.


Belediye birim müdürlerinden oluşan heyetle birlikte gittiği her mahalleyi muhtarıyla adım adım gezen ve tespit ettiği problemler ile muhtarların taleplerini not aldıran Başkan Pekmezci’nin talimatıyla çalışmaları daha da hızlandıran ekipler ihtiyaçları tek tek tamamlıyor.


Çalışmalar kapsamında ziyaret edilen Esentepe Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından boş alanlara dökülen hafriyatlar temizlenirken, bir yandan ihtiyaç duyulan yerlerde asfalt uygulamaları, kaldırım çalışması ile çocuk parklarına kum serimi yapılıyor. Şeyhhayran Mahallesi ve Tuzcuzade Mahallelerinde ise asfalt çalışması gerçekleştiriyor.


Ayrıca Uzungazi Mahallesi’nde çocuk oyun alanlarına oturak montajı yapılırken,Başkan Pekmezci’den talep edilen boş alanda yeni bir çocuk oyun alanı oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.


Program dâhilinde çalışmalar tüm mahallere yayılarak talepler tek tek yerine getirilecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:25
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