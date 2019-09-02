Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle 18 mahallenin katılımıyla ’’Mahalleler file çarpışıyor’’ adı altında voleybol turnuvası düzenlenecek.

Voleybol İl Temsilcisi Salih Zeki İlhan, Merkezspor Başkanı Aldülkerim Yılmaz, Yaşar Dalgıç tarafından Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Site Spor Salonu’nda 18 mahallenin katılımıyla, ’’Mahalleler filede çarpışıyor’’ adı altında voleybol turnuvası düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan turnuvada mahalle muhtarlarının yanı sırada mahalle halkı da forma giyecek. Site Spor Salonu’nda ev sahipliğinde başlayacak turnuvada maçlar akşam saatlerinde oynanacak. Eylül ayında başlayacak olan turnuvanın Ekim ayında sona ermesi planlanıyor.Vatandaşlarında yoğun ilgi göstermesi planlanan turnuvada amaç mahallelerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora yönlendirilmesi hedefleniyor. 2 ay sürecek turnuva sonundadereceye giren takımlara madalya ve kupa verilecek.

Turnuva organizatörü Yaşar Dalgıç, ’’Mahalleler filede çarpışıyor adı altında düzenleyeceğimiz turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız mahallelerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi planlıyoruz. Turnuvamıza 18 mahallenin katılmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın gündüz işte olduğu için maçlar akşam 18:00’da oynanacak. Site Spor Salonu’nda oynanacak olan maçlara vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Turnuvaya desteklerinden dolayı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve mahalle muhtarlarına teşekkür ediyoruz’’dedi.