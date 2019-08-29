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Mahalleler arası ulaşım konforu artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te Pınarbaşı, Dikilitaş ve Kuyucakkarapınar mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yolda 1.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:00
Mahalleler arası ulaşım konforu artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te Pınarbaşı, Dikilitaş ve Kuyucakkarapınar mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları inceleyen mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.


Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla yol yapım çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te Pınarbaşı, Dikilitaş ve Kuyucakkarapınar mahalleri arasında ulaşımı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Aynı zamanda Köprübaşı’na da ulaşımı sağlayan yolda yürütülen çalışma, muhtarlar tarafından takdirle karşılandı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler Pınarbaşı- Kaşıkçı arasındaki yolda da 1. kat sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Dikilitaş Mahalle Muhtarı Ahmet Görgülü, Kuyucakkarapınar Mahalle Muhtarı Kadir Gür, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Turgut Sevim, Kaşıkçı Mahalle Muhtarı Hakkı Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Gün ile birlikte yolda yürütülen çalışmaları inceledi.


Mahalle muhtarları yapılan çalışmayla yazın tozdan, kışın da çamurdan kurtulduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:00
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