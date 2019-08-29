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Mahalleler anlatıyor, sorunlar çözülüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını sürdürüyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:58
Mahalleler anlatıyor, sorunlar çözülüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarını sürdürüyor.


AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri; Besim Kıratlı, Ahmet Mahmut Karaca, Türkan Resuloğlu ve teşkilat mensupları ile birlikte Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Mutlu Işıksu, gerçekleştirdikleri ve planladıkları çalışmaları anlattı, talep ve şikayetleri dinleyerek tek tek not aldı.


Adapazarı’nın bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Seçim öncesinde ve sonrasında her zaman hemşehrilerimizle birlikteyiz. Hamdolsun, bereket ve kardeşliği tüm buluşmalarımızda müşahede ediyoruz. Birlikte çalışma kültürünü güçlendirdiğimiz, daha şeffaf ve katılımcı bir şekilde tüm çalışmalarımızı sahada, muhtarlarımızla, hemşehrilerimizle birlikte olarak, istişare ederek değerlendirdiğimiz sürece inşallah mahallelerimizi daha da güzelleştireceğimiz, Adapazarı’mızı hedeflerine daha hızlı bir şekilde kavuşturacağımızı çok iyi biliyoruz. Ozanlar Mahallemiz de bizim için çok kıymetli. Mahallemiz anlatacak ve inşallah sorunlar hızla çözülecek” dedi.


Gerçekleşen ziyaretten ve taleplerin hızla çözümü noktasında gayretli çalışmaların yapılmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Ozanlar Mahallesi Muhtarı Muhittin Yazgan, “Taleplerimizi iletiyoruz ve belediyemiz hızlı dönüş sağlıyor. Temizlik çalışmalarından oldukça memnunuz, Mutlu Başkanımızın daha kapsamlı mahalle temizliklerine başlanacağı ile ilgili müjdesini de aldık. Ozanlar’ımıza gösterdiği yakın ilgi için Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:58
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