Mahalle muhtarı göçük altında kalarak can verdi Manisa’nın Soma ilçesinin kırsal Boncuklu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yumuk (61), su kuyusu açma çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinin kırsal Boncuklu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yumuk (61), su kuyusu açma çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Boncuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede su kuyusu açmak için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Boncuklu Mahalle Muhtarı Muzaffer Yumuk göçük altında kaldı. İhbar ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yumuk’u toprak altından çıkardı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhtar Yumuk kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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