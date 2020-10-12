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Aktüel Mahalle mezarlığına gözü gibi bakıyor
Aktüel

Mahalle mezarlığına gözü gibi bakıyor

Antalya’da 46 yaşındaki Bayram Demiray, 5 yıldır gönüllü olarak mahalle mezarlığındaki kabirlerin bakımını ve çevre temizliğini yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:42:00 -
Mahalle mezarlığına gözü gibi bakıyor

Sabah namazından sonra mezarlığın yolunu tutan, burada dua okuyan, yabani otları temizleyip mezarların bakımını yapan Demiray, çevresindekilerin takdirini topluyor. Bayram Demiray, “Dua etsinler yeter, başka bir şey istemem. Tek arzum iyi biri olarak anılmak” derken, mahalle esnafından Nuri Gülcü de “Böyle insanların varlığı bana umut veriyor. Karşılıksız yapılan şeyler çok kıymetli” ifadelerini kullanıyor.

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