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Magnolia nedir? Kağıt helvalı magnolia tarifi

Son zamanların en popüler tatlılarından olan magnoliayanın na malzemesi bebe bisküvisinden oluşmaktadır. İşte, kağıt helvalı magnolia tarifi...

15 Mart 2019 Cuma 22:30
Magnolia nedir? Kağıt helvalı magnolia tarifi

Son zamanların en popüler tatlılarından olan magnoliayanın na malzemesi bebe bisküvisinden oluşmaktadır. İşte, kağıt helvalı magnolia tarifi...,

Magnolia nedir?

New York'un popüler pastanelerinden birinde ortaya çıkan ve Türkiye’de tutkunu çok olan magnolia tatlısı, bebe bisküvisi ve kendine özel kremasıyla hazırlanıyor. Muz veya çilekle süslenerek sunuma hazırlanıyor.

Kağıt helvalı magnolia tarifi

1 paket Krema
2 çorba kaşığı un
Yarım bardak toz şeker
2 yumurta sarısı
1 paket vanilin
1 bardak artı çeyrek su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tutam tuz
1 adet kağıt helva
2 avuç bütün Şam Fıstığı (kabuksuz)
20 tane cici bebe bisküvisi

Kağıt helvalı magnolia yapılışı

Sos tenceresine 50 gr un, 140 gr toz şeker, 1 tutam tuz ve 1 paket vanilini koyup altını orta ateşte açın. Isınınca, 400 ml sütü çırparak ekleyin. Orta ateşte pişirmeye devam edin.

Muhallebi kıvamı alıp göz göz olunca muhallebiden bir iki kepçe alıp ayrı bir kasede 2 yumurta sarısı ile karıştırın. Yumurta sarıları birden sıcağa girince kesilmesin diye bu ılıştırma işlemini yapmak önemli.

Ardından yumurtalı muhallebiyi tekrar tencereye dökün ve 2-3 dakika daha pişirin.

1 çorba kaşığı tereyağını da tencereye ekleyip çırparak eritin. Tereyağı eriyince altını kapatın.

Muhallebiyi bir kaseye alıp düşük devirde iyice soğuyana kadar çırpın. Sonra buzdolabına soğuması için kaldırın. Üzerine değecek şekilde streç film çekin ki üzeri kabuklanmasın.

1 paket içim kremayı buzdolabından çıkartıp mikserle iyice katılaşana kadar yüksek devirde 3-4 dakika çırpın.

Ardından çırpılmış krema ile, soğumuş muhallebiyi katlayarak karıştırın.

Geniş bir kasenin tabanına bebe bisküvisini ezin.

Üzerine biraz muhallebi dökün.

Onun üzerine kabaca doğradığınız 2 avuç boz içten (kabuksuz Şam Fıstığı) serpin ve kabaca parçalara böldüğünüz kağıt helvadan koyun. 
Bebe bisküvisini elinizle parçalayıp üzerine koyun .Tekrar muhallebiden koyup aynı şekilde katman katman kaseyi doldurun.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:30
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