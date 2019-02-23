Magnezyum neden önemlidir? Magnezyum eksikliği neye yol açar?

Magnezyum eksikliği günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen yorgunluk, halsizlik, çarpıntı gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Magnezyum eksikliği neden önemlidir? İşte detaylar...

Mangezyum neden önemlidir?

Magnezyum enerji metabolizmasındaki çoğu enzim için önemli bir mineraldir. Vücut asit baz dengesinin sağlanmasında yardımcı, kas ve sinir sisteminde etkindir. Kalsiyum minerali ile birlikte çalışır, kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum da gevşemesinden sorumludur. Damar elastikiyetinde ve kan basıncının düzenlenmesinde etkindir. Magnezyum ayrıca hücre büyümesi ve yenilenmesinde görev alır. Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla birlikte bulunur.

Magnezyum hangi besinlerde bulunur?

Badem, ceviz, fındık, fıstık, kaju gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye ve tüm fasulye türleri), tam tahıllar, buğday kepeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, nane, pazı, roka, pancar yaprakları gibi), muz, çilek, ahududu, karpuz, kavun, hurma, incir, kabuklu fırın patates, çikolata ve kakao doğal magnezyum kaynaklarıdır.

Birçok ot, baharat ve yosunlar da magnezyum içerir; Agar yosunu, kişniş, dereotu, kereviz tohumu, adaçayı, kurutulmuş hardal, fesleğen, kakao tozu, rezene tohumu, kekik, kimyon tohumu, tarhun, mercanköşk, haşhaş tohumu da magnezyum bakımından zengindir.

Magnezyum eksikliğinde neler yaşanır?

*Sinirlilik, gerginlik ve stres hali yaşanması

*Kolesterol seviyesinde yükseliş meydana gelmesi

*Regl (adet) döneminin şiddetli sancı eşliğinde geçmesi

* Kronik yorgunluk, halsizlik ve isteksizliğin baş göstermesi,

*Enerjide düşüş durumu meydana gelmesi,

*Uykuya geçiş yapmakta zorlanma hali,

*Böbrek taşı veya idrar yollarında kum şikayetlerinin yaşanması

*Nedensiz bir şekilde kalp çarpıntısı, ani tansiyon yükselmesi ve baş dönmesi, mide bulantısı durumu

*İdrar söktürücü tansiyon ilaçları kullanıldığında

*Nefes darlığı/solunum yolları sorunlarının yaşanması

*El ve ayak bölgesinde uyuşma, vücutta üşüme hali

*Saç dökülmesi, kemik erimesi ve hafıza zayıflığı probleminin oluşması

*Sırt ağrısı, kabızlık ve kısırlık meydana gelmesi