Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mağlubiyetin yankıları sürüyor! Lens ve Negredo çıldırttı...

Beşiktaş Galatasaray deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürmeye devam ediyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 01:07
Mağlubiyetin yankıları sürüyor! Lens ve Negredo çıldırttı...

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Bu kritik derbide Beşiktaş’ın yıldızları Negredo ve Lens, siyah beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 20. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Galatasaray kalecisi Muslera ile karşı karşıya kalan Alvaro Negredo, topun dibine girdi ancak kaleye isabet ettiremedi ve Beşiktaş adına mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı.

Bu pozisyonun ardından Negredo'ya Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Negredo'nun kaçırdığı %100 golden yaklaşık üç dakika sonra da Galatasaray'ın Fernando ile golü bulması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini bir adım daha yukarıya çıkarttı. Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Negredo, yerini Lens'e bıraktı. 

LENS KAYIPLARI OYNADI

İspanyol golcünün yerine giren Lens, Kritik derbide göstermiş olduğu performans ile yine bekleneni veremedi. Beşiktaş’ın hücuma çıktığı ataklarda basit top kayıpları yapan Hollandalı yıldız adeta kayıpları oynadı. 

Bu önemli maçta Negredo ve Lens’in performansları tepki toplarken, iki yıldızında gelecek sezon Beşiktaş’ta olmayacağı konuşuluyor.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 01:07
  1. Beşiktaş
  2. jeramin lens
  3. Alvaro Negredo
  4. Beşiktaş taraftarları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    1. İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu..
    2. Nihat Kahveci'den flaş yorum! '7..
    3. Uğur Mumcu'nun kardeşinden bomba..
    4. Beşiktaş'a 3 oyuncusundan kötü haber!
    5. Fatih Terim'den flaş galibiyet..
    6. Mağlubiyetin yankıları sürüyor! Lens..
    7. Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu:..
    8. Zirvede heyecan dorukta! İşte kalan..
    9. Ve Galatasaray şampiyon gibi karşılandı!
    10. Röportajda anlatmıştı... Hayatını..
    11. Beşiktaş'a çoşkulu karşılaşama! Şenol..
    12. Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar:..
    13. Nagatomo takımda kalacak mı! Maç sonu..
    14. Arkadaşlarıyla buluşmaya giden avukat..
    15. Abdürrahim Albayrak'tan galibiyet..
    16. Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 5 ölü
    17. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları!
    18. Şoke eden canilik! Tatil için..
    19. Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!
    20. İyice abarttılar! Kral Selman eğlence..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...
    Haçlılar tutuştu! Türkiye operasyon yapmasın diye...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabistan’da yalancı bahar!
    Arabistan’da yalancı bahar!
    MİT'in operasyonundan rahatsız olan Kosova Başbakanı'na ülkesinden eleştiri!
    MİT'in operasyonundan rahatsız olan Kosova Başbakanı'na ülkesinden eleştiri!