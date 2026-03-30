Mağdurlar CHP'ye noktayı koydu! "Bunların Allah’ı mı var, bunlar Komünist"

Milletin parasıyla lüks hayat yaşayıp gayrimeşru ilişkiler sarmalına dolanan CHP'li başkanlar idare ettikleri belediyelerde mağduriyetlere neden olmaya devam ediyor.

Son olarak Bursa’da özel halk otobüsü sahipleri ile belediye yetkilileri arasında yapılan görüşme, yaşanan tartışmalar nedeniyle gergin anlara sahne oldu.

Ödemelerini alamayan şoförler, yetkililere tepki gösterdi. Toplantı sırasında bazı şoförler, ekonomik olarak zor durumda olduklarını ifade ederek “Allah rızası için bakın perişanız” sözleriyle destek talebinde bulundu.

“Ya bunların Allah’ı mı var, bunlar Komünist’tir”

Şoförlerden bazıları da belediye yetkililerine, “Ya bunların Allah’ı mı var, bunlar Komünist’tir” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma anları çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.