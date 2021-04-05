Mağdurlar Akit aracılığıyla sesleniyor: 6284 başka canlar almasın

Sözde kadın hakları savunucusu dernekler ve feminizm destekçisi siyasetçilerin savunduğu 6284 Sayılı Yasa, aileleri yıkmaya, aile içi şiddeti körüklemeye devam ederken, aile düşmanı uygulamalar bir kez daha can aldı. Bir süre önce evden uzaklaştırma cezası alan evli ve iki çocuk babası Orhan Felek, intihar ederek hayatına son verdi.

Evden uzaklaştırma

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “İstanbul Sözleşmesi’nin uzantısı 6284 kadına şiddet kanunun özellikle kadının delil aranmaksızın sözlü beyanı ile evden uzaklaştırılma adaletsizliği can almaya devam ediyor. Malatya’da eşinin sözlü beyanı ile evden uzaklaştırılan mağdurumuz gururuna yediremeyip intihar etti. Son zamanlarda kadınların sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet adı altında iftira ile eşlerine evden uzaklaştırma kararı aldırarak yuvaların dağılmasına, erkekleri evsiz bırakarak sefil ve onurlarını çiğneten durumda bırakmıştır.”

İntiharın eşiğine geldik

Mağdur Doğukan Yılmaz da, şunları ifade etti: “Malatya’da 6284 Sayılı Yasa’nın mağduru arkadaşımız canına kıydı sıra hangimizde? Ben de 6284 mağduruyum. Benim gibi birçok mağdur mevcut. Hepimiz çaresiz yasanın kaldırılmasını bekliyoruz. İntiharın eşiğine gelen birçok tanıdıklarım var. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Sıralı ölümlere sebep olan bu yasanın bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bizim feryatlarımız aileyi parçalayan, eşleri mağdur eden bu yasanın değiştirilmesi için. 6284 Sayılı Kanun, delil aranmaksızın bizleri evlerimizden uzaklaştırmaktadır. Bizim canlarımızın kıymeti 6284 Sayılı Yasa ile hiçe sayılmaktadır”

14 ay aralıksız zulüm

Mağdur Ahmet Başdemir ise, şunları anlattı: “Eşi tarafından şiddete uğramış bir babayım. Buna rağmen ve doktor raporlarına rağmen 14 aydır aralıksız uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmaktadır. Yine karşı tarafın isteği üzerine tam 13 ay boyunca çocuklarıma da uzaklaştırma kararı uygulanmıştır. Tüm mağduriyetime rağmen kendi şahsi evime de gidememekteyim. Aylarca başkalarının yanında sığıntı gibi yaşamaya mahkum bırakıldığım gibi evden kendime ait hiçbir şahsi eşyamı alamadım. Üstüne üstlük müşterek konutun hiçbir masrafı karşı tarafça karşılanmadığı gibi bir de icra tehdidiyle karşı karşıya kaldım.”