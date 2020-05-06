Mağduriyetleri giderilen tır şoförlerinin ramazan ve bayram sevinci

AĞRI (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak girişe kapatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan karantina ve sağlık tedbirleri alınarak yurda giriş yapmaya başlayan tır şoförleri, ramazanı aileleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Twitter hesabından yaptığı Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tır şoförünün mağduriyetinin giderildiği yönündeki açıklaması üzerine görevliler çalışmalarını tamamladı. Tır şoförlerinin karantina ve sağlık tedbirleri alınarak yurda girişleri başladı.

Kovid-19 sürecinde Sarp ve Aktaş sınır kapılarından geçiş yaparak, İran üzerinden çoğunluğu Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere Orta Asya'ya yük taşıyan tır şoförleri, dönüş yolculuğunda birçok ülkenin tedbirlerine takıldı.



Yaklaşık bir aydır Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak için sınırın İran tarafında bekleyen 280 tır için Ticaret Bakanlığı devreye girdi ve tır şoförlerinin ev karantinası ile diğer sağlık tedbirleri alınarak yurda girişlerine izin verildi.



Yurda giriş yapan tır şoförlerinin ikametgahlarında kendilerini 14 gün boyunca karantinaya alacakları ve sağlık görevlilerince sürekli kontrol edilecekleri belirtildi.

- "Ramazan ve bayramı evimizde geçireceğiz"

Sınır kapısından bugün itibarıyla evrak işlemleri ve sağlık taraması tamamlanan yaklaşık 70 tır şoförünün yurda giriş yaptığı kaydedildi. 3 gün içinde ise söz konusu tır şoförlerinin tamamının yurda giriş yapacağı bildirildi.

Yurda giren tır şoförlerinden Ahmet Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağduriyetleri giderildiği için çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık iki ay önce Türkmenistan'a doğru yola çıktığını anlatan Tazegül, "Öncelikle Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ederim, bizi ülkemize tekrar kavuşturduğu için. Yaklaşık 40 gündür sınırın İran tarafında bekliyordum. Sağ olsunlar hem Bakanımız hem de gümrük yetkililerimiz bizimle ilgilendiler ve onların sayesinde ramazanı ve bayramı evimizde ailelerimizle birlikte geçirebileceğiz." dedi.



Tır şoförlerinden Nurettin Dinç ise 58 gün önce Türkmenistan'a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısından geçiş yaptığını söyledi.



Bu süreçte Azerbaycan ve Türkmenistan'da Kovid-19 tedbirlerine takıldığını dile getiren Dinç, "Bir aydır yurt dışındaydım. Bakanımızdan müjdeli haberi aldık. Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten bize el uzattı ve mağduriyetimizi giderdi. Ülkemize kavuştuk. Çok şükür ramazanı ailemizle birlikte geçirebileceğiz. Devletimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.