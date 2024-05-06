Mağdura bak mağdura! CHP'li “böcekçi” başkan ne yapmaya çalışıyor böyle?

CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasında kayıt cihazları bulunduğunu iddia etti, bu durum yerel ve ulusal basında geniş yer buldu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve henüz somut bir delil veya suç duyurusunun olmadığını açıkladı. CHP'li başkanın, iddialarının üzerinden haftalar geçmesine rağmen hiçbir adım atmaması kafalarda soru işaretlerine sebep olurken, “Mağdursanız neden bunca zaman harekete geçmediniz?” diye soran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, şunları kaydetti:

“CHP'li Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediyede kayıt cihazları bulduklarını açıklamıştı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor.

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Ancak hâlâ 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da hâlen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikâyetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici" diyor.

Hakikaten öyle. Gözler, DEM'e karşı açıklamalarıyla gündeme gelen Burcu Hanım'da. Mağdursanız neden bunca zaman harekete geçmediniz?”